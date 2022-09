La candidata del centrosinistra ospite di Confindustria

1' DI LETTURA

PALERMO – La candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione, Caterina Chinnici, non chiude le porte al ponte sullo Stretto né alla possibilità di realizzare dei termovalorizzatori per risolvere il problema dei rifiuti. Per quanto riguarda il ponte bisognerà prima risolvere il nodo delle strade e delle altre infrastrutture interne, “poi si valuterà” anche sulla base dello studio di fattibilità “che sarà pronto nel 2023”. Sui rifiuti “serve un piano organico” e spingere “sulla differenziata”, soltanto in seguito si dovrà ragionare sul “come eliminare quegli scarti non riutilizzabili e che vanno diversamente eliminati”.

Incontro nella sede di Confindustria

Una Chinnici di poche parole stamattina a Palermo, nella sede di Confindustria Sicilia, dove gli imprenditori capitanati da Alessandro Albanese hanno illustrato le proposte e le priorità per lo sviluppo dell’Isola: dal tema delle infrastrutture, al credito, ai rifiuti, al Pnrr. L’aspirante governatrice ha detto che presenterà ufficialmente insieme con Enrico Letta lunedì la sua candidatura.