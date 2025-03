Schifani: “Asp di Trapani, presto la definizione. Incontro sulla manovra”

Le parole del governatore: "Forza Italia in salute"

PALERMO – “Lunedì illustrerò ai leader della maggioranza i punti salienti di una piccola manovra, per condividerne il contenuto, su interventi straordinari, non di grandissima entità, che toccano alcune emergenze alle quali non possiamo sottrarci”. Così Renato Schifani, presidente della Regione siciliana alla convention sulla giustizia di FI a Palermo conferma quanto anticipato da LiveSicilia.

“È giusto e doveroso parlarne con loro, – aggiunge – fermo restando che poi faremo un assestamento, tra giugno e settembre, con importi maggiori”.

La vicenda dell’Asp di Trapani

“Sulla vicenda dell’Asp di Trapani siamo alle battute finali. Anche il ministero della Salute ha chiesto alcuni documenti che entro alcuni giorni l’Asp trasmetterà all’assessorato e allo stesso ministero. Mi auguro che a giorni questa vicenda possa avere una definizione”, prosegue il governatore.

La riforma della Giustizia

“Noi siamo oggi alla vigilia storica di una grande riforma, per restituire al cittadino una giustizia vera, reale e trasparente. Aveva ragione Berlusconi, quando viene colpito un parente ne soffre l’ambiente familiare e la società”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando nel corso dell’iniziativa “”La riforma della giustizia di Forza Italia”, al teatro Politeama di Palermo. “L’Italia è considerato il paese a livello mondiale che ha le leggi più rigorose a livello di mafia – conclude Schifani – la mafia si combatte con gli strumenti”.

Forza Italia e il governo

“Forza Italia è un partito in salute – ha concluso -. All’Ars siamo il primo gruppo, alle europee abbiamo regalato a Tajani, sostegno, amicizia e affetto. Abbiamo regalato a lui il 23%, facendo un grandissimo lavoro di squadra e dimostrando di essere un grande partito credibile. Abbiamo degli alleati leali nell’azione di governo regionale li reputo leali”.