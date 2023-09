Schifani e le Europee: “Un grande risultato con l’aggregazione”

Le parole del presidente della Regione.

“Il nostro obiettivo per le prossime elezioni europee è quello di realizzare un grande risultato, a mio avviso anche aggregando sotto il nostro simbolo tutti quei partiti che si riconoscono nei valori del Partito Popolare europeo. È giunto il momento che Forza Italia funga da elemento di aggregazione e di richiamo nei confronti di questi partiti, perché la frammentazione non ha mai consentito agli italiani di poter votare in maniera unitaria quel progetto di cui il Presidente Berlusconi era portatore”. Così il governatore della Regione Sicilia Renato Schifani ai microfoni dei Tg a margine della manifestazione “Azzurra libertà, ritorno a Everest” in corso a Gaeta. Quanto al progetto di Renzi di accreditarsi al centro, Schifani ha osservato: “Renzi non può far parte della nostra aggregazione perché non fa parte del Ppe. Il suo tentativo è tempo perso”.