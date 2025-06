Schifani: “Il Pil della Sicilia cresce più delle altre regioni”

"I dati sul turismo indicano un aumento delle presenze straniere"

PALERMO – “Secondo l’Istat il Pil della Sicilia cresce più delle altre Regioni. Abbiamo una economia in crescita, le agenzie di rating hanno migliorato l’outlook. I dati sul turismo indicano un aumentano delle presenze straniere, Palermo e Catania da quest’anno saranno collegate con New York attraverso voli giornalieri, questo porterà a un tipo di turismo di elevata qualità che prima del mio insediamento non c’era”. Così a Tgcom24 il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

“Cercheremo di migliorare la qualità dell’offerta, abbiamo bandito una procedura da 120 milioni per fare in modo che gli operatori alberghieri possano migliorare le proprie strutture o realizzarne di nuove con contributi a fondo perduto – ha aggiunto – Siamo attrezzati per affrontare un maggior carico turistico aeroportuale, molte località sono sold out. Poi c’è l’incremento del 20% del turismo legato ai bed and breakfast”.

“Ad agosto, attraverso dei treni speciali, consentiremo ai nostri giovani di tornare a casa con poche decine di euro. Ricordo che per contrastare il caro-voli ho attivato la procedura degli sconti, dal 25 al 50%, con gli oneri a carico dalla Regione per chi viene in Sicilia”.

Il governatore ha sottolineato che “la Regione attraverso l’Irfis FinSicilia ha immesso 1 miliardo di liquidità per sostenere il mondo imprenditoriale attraverso misure a fondo perduto e tassi agevolati e questo ha determinato l’aumento del Pil e dell’occupazione”. E ha concluso “È in corso una campagna promozionale della Sicilia negli Stati Uniti”.