“Schifani non ha mai querelato La Vardera”

La nota di Palazzo d'Orleas e la risposta di La Vardera

“Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, non ha mai querelato l’onorevole Ismaele La Vardera, a differenza di quanto dichiarato pubblicamente più volte dallo stesso”.

Lo precisa una nota di Palazzo d’Orleans.

La Vardera: “Apprendo con stupore”

“Apprendo con stupore che il presidente della regione, Renato Schifani, dice di non avermi mai querelato, nonostante lo stesso aveva detto di voler denunciare l’autore della grafica “non vedo non sento e non parlo” cioè io. Ma bene così, vuol dire che ha solo buttato parole al vento, o evidentemente ha compreso che comunicativamente non era utile denunciare me e il direttore del Giornale di Sicilia, cambiando di fatto idea”. A dirlo è il deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera.

“Fa riflettere però che in aula non ha proferito parole oggi su Mondello ma che si preoccupa di smentire una cosa che lui stesso ha detto. Tuttavia, continuo a non comprendere questa omertà istituzionale da parte sua sul caso Mondello. Ogni giorno escono notizie nuove che disegnano un quadro sempre più drammatico sulla quinta città d’Italia. Aspetto con ansia – conclude La Vardera – che smentisca anche tutto quello che abbiamo scoperto, o abbia un sussulto di dignità e intervenga a tutela dell’onorabilità dei siciliani”.