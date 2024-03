Schifani: “Realizzeremo il Ponte, basta ai no ideologici”

Sono intervenuti il M5S, FdI e il presidente Occhiuto

PALERMO – “È un peccato che la sinistra abbia scelto di anteporre la polemica politica all’obiettivo, che dovrebbe essere per tutti prioritario, dello sviluppo infrastrutturale del Paese. L’Italia è stata paralizzata per anni dai troppi ‘no’ ideologici alle opere strategiche, ora voltiamo pagina. E non sarà certo qualche passerella di politici faziosi a fermarci: noi realizzeremo il Ponte di Messina”. Così il governatore della Sicilia Renato Schifani, commentando le dichiarazioni della segretaria Pd Schlein nel corso di una manifestazione a Messina.

“Il Fondo di sviluppo e coesione – prosegue – è finalizzato agli investimenti e quale investimento migliore di un’opera come il Ponte? Ma ci sentiamo di tranquillizzare tutti: certamente questo non distrarrà la Regione dal potenziare le altre infrastrutture siciliane, come d’altra parte stiamo facendo”.

Santillo (M5S): “Masochismo spendere 15 miliardi per risparmiare mezz’ora”

“Anche ieri Salvini è tornato a sostenere che non fare il ponte sullo Stretto sarebbe “masochistico”. Una sciocchezza che fa il paio con quella dell’ad della società Ciucci, che 48 ore prima ci ha detto e chiaro e tondo come eventuali migliorie al progetto, su un’infrastruttura tanto imponente, si possono fare anche in corso d’opera, cioè mentre la si costruisce. Noi continuiamo a ritenere più masochistico spendere 15 miliardi per guadagnare mezz’ora rispetto all’attraversamento dinamico. E soprattutto riteniamo autolesionista la foga con cui il governo Meloni sta procedendo, lasciando annunciare a Salvini cantieri aperti già quest’estate, scaraventando così nel panico le migliaia di persone che dovranno lasciare la propria casa. Un governo serio si prenderebbe almeno del tempo per fare le dovute valutazioni, nell’ottica dell’approdo a un reale progetto esecutivo munito di tutte le autorizzazioni del caso. La smania propagandistica di Salvini però è troppo forte, e la voglia di farsi un selfie con la ruspa in azione ancora di più“. Così in una nota il vicecapogruppo M5s alla Camera Agostino Santillo.

Antoniozzi (FdI): “Mai così tante risorse per il Mezzogiorno”

“Schlein dice che bisogna fermare il Ponte e che il Sud è depredato? Beh, il Mezzogiorno non ha mai avuto così tante risorse da spendere. Schlein ignora che la Calabria, proprio un mese fa, ha firmato il patto per il Fsc che prevede uno stanziamento di ben 2,7 miliardi di euro”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Ignora – prosegue – che sono state messe in campo, parallelamente al Ponte, risorse aggiuntive straordinarie grazie all’impegno del governo Meloni sulle infrastrutture di completamento che vanno dalla statale 106 all’alta velocità Salerno-Reggio Calabria, oltre che il piano straordinario per la rete ferroviaria siciliana. Ci dica Schlein – conclude Antoniozzi – il bilancio di 11 anni di governo, da quello Monti a quello Draghi, dieci dei quali hanno visto il Pd protagonista con ben tre presidenti del Consiglio di sua espressione. Se è venuta a Messina per fare campagna elettorale Schlein ne ha pieno diritto e, visto che è campagna elettorale, le concediamo anche il diritto di dire clamorose bugie su Calabria e Sicilia”.

Occhiuto: “Schlein vuole Sud fermo e rassegnato”

“L’interesse generale della collettività calabrese è quello di avere un presidente che con ogni mezzo provi ad attrarre investimenti, lavoro, sviluppo, opportunità. Solo così la mia Regione può tentare di ripartire. La leader dei ‘no’ Schlein vuole un Sud fermo e rassegnato”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

Siracusano: “La sinistra dice solo ‘no'”

“Il cronoprogramma per la realizzazione del Ponte sullo Stretto finora è stato rispettato, abbiamo aggiornato il progetto fatto grazie al governo Berlusconi e ragionevolmente i cantieri potranno partire entro l’estate. Siamo sulla strada giusta”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a “Tagadà”, su La7. “Da messinese mi sento offesa nel vedere il suolo della mia città utilizzato in modo strumentale come passerella per una campagna elettorale ad hoc contro Matteo Salvini. Ad Elly Schlein non frega niente del Ponte, vuole solo attaccare il ministro delle Infrastrutture. La segretaria del Pd scimmiotta Bonelli e Fratoianni sul Ponte, e Conte sull’abuso d’ufficio: non penso che questa strategia le porterà grandi consensi, spartirsi con l’estrema sinistra i quattro voti dei ‘No Ponte’ non è un grande idea. I leader della sinistra vengono a Messina solo per dire ‘no’, senza proporre nulla e senza dare prospettive di crescita ai territori del Mezzogiorno. Quando durante la scorsa legislatura ho condotto una battaglia contro le baraccopoli messinesi e per il risanamento della città dello Stretto – opera che sta andando avanti con grandi risultati -, del Pd non è venuto nessuno e anzi qualcuno ha provato anche a farmi ostruzionismo”.