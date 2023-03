Schifani: “Su Catania, farò di tutto per evitare il baratro del centrodestra”

"Aspetto i nomi da FdI": parole esternate a margine dell'inaugurazione del Centro emergenze del Garibaldi Centro.

CATANIA. “Non vorrei che ci si trovi alla viglia di un baratro. Farò di tutto per evitarlo e mi auguro che gli alleati agiscano di conseguenza. Non amo le fughe in avanti con cartellonistiche non concordate avvenute giorni fa così come non amo allo stesso tempo dichiarazioni di rivendicazione assolutistiche del tipo ”tocca me perché sono il primo partito'”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani rispondendo ai giornalisti a Catania sulla situazione nel centrodestra per le prossime amministrative a Catania. “Ritengo – ha aggiunto Schifani – che occorra ragionare, individuare la migliore candidatura possibile come è stato per Palermo. Non ho preclusioni nei confronti di nessuno. Auspico che questi toni e questi atteggiamenti abbiano a cessare per individuare insieme una figura che possa governare bene Catania. A me interessa questo”.

“Attendo i nomi da FdI”

“La mia cultura mi porta ad essere una persona che guarda più all’interlocuzione e non a dire è mio perché sono il primo partito’. Io non escludo che il candidato sindaco di Catania possa essere espressione di Fratelli d’Italia. Aspettiamo ancora il nome. Mi auguro che arrivi al più presto in maniera tale che la coalizione possa discutere su nomi ma anche su progetti, come rivendicato giorni fa da Raffaele Lombardo, che ha sottolineato come sia giusto parlare di programma per la città”, ha proseguito Schifani.

Ad una domanda sul rischio per il centrodestra di una ‘Verona bis’, in cui la coalizione, andando divisa, perse le elezioni, Schifani ha risposto: “Se ci si ferma tutti un attimo e si ragiona serenamente, penso che ci siano tutti i margini per evitarlo. E’ evidente, infatti, che quando il centrodestra è diviso, perde al ballottaggio. Se qualcuno vuole prendersi la responsabilità di far perdere la città di Catania al centrodestra, io farò di tutto per evitarlo”.

L’inaugurazione

“Quando si taglia un nastro si raggiunge un traguardo al quale hanno ovviamente lavorato i miei predecessori. Occorre quindi dare atto al Governo Musumeci di aver lavorato bene. E’ la seconda volta che vengo a Catania per inaugurare centri di emergenza ed il nostro obiettivo è proseguire a riformare la sanità pubblica, aumentare la presenza dei presidii e dare risposte all’utenza perché la sanità è un bene ed una funzione essenziale”, ha poi spiegato a proposito dell’inaugurazione del nuovo Centro di emergenza dell’ospedale Garibaldi. La struttura è di 1.600 mq a piano, con una superficie totale di 6.400 metri quadrati. Ha 20 posti di terapia intensiva – quattro dei quali in isolamento – 16 di semi intensiva – 4 dei quali isolati – e 16 di degenza ordinaria. Ha inoltre, unica struttura nel Sud Italia, una zona di biocontenimento con 5 posti letto. ha un ingresso separato per pazienti con sospette malattie infettive e pannelli solari per completo efficientamento energetico.