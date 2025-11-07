 Roberta Schillaci: "Schifani azzeri i vertici della sanità siciliana"
Schillaci: “Schifani azzeri tutti i vertici della sanità regionale”

"Con l'inchiesta di Palermo si è aperto il vaso di Pandora"
REGIONE
di
PALERMO – “Ancora una volta è la sanità regionale al centro degli scandali e delle indagini giudiziarie: sembra un ‘déjà vu’ e i protagonisti sono sempre gli stessi. È chiaro che dal presidente della Regione vanno assunte decisioni forti ed è necessario che venga a riferire in Aula. Servono interventi di igiene politica per non far trascinare tutti dentro un vortice”. Lo afferma Roberta Schillaci, segretaria della commissione Antimafia dell’Ars e vice capogruppo del Movimento cinque stelle.

“Si è aperto il vaso di Pandora”

“Sembra che si sia aperto il vaso di Pandora – aggiunge -. Le indagini della procura di Palermo hanno fatto già emergere che le nomine sono state fatte secondo una spartizione politica sul modello del ‘manuale Cencelli'”.

Da Schillaci, infine, un suggerimento a Schifani, che oggi riunisce la Giunta: “Azzeri tutti i vertici della sanità siciliana, perché frutto di una spartizione partitica che non guarda esclusivamente al merito”.

