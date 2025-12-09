 Sciopero generale, la Rap: possibili disagi nella raccolta rifiuti
La nota dell'azienda
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Rallentamenti nella raccolta dei rifiuti potrebbero verificarsi domani a Palermo per lo sciopero nazionale indetto di sindacati per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Lo rende noto la Rap che si “scusa anticipatamente per eventuale disagi”, assicurando “il massimo impegno, a partire dall’11 dicembre, giorno successivo alla protesta, sui recuperi dei servizi nel minor tempo possibile”.

“Lo sciopero – sottolinea la Rap in una nota – si inserisce in un contesto già di partenza critico a causa della concomitanza di due festività, domenica 7 dicembre e l’Immacolata Concezione di ieri, fase in cui l’azienda comunque è riuscita, grazie alla disponibilità del personale, a rendere al minimo i disservizi. Su base volontaria le maestranze della Rap, alla richiesta dell’Azienda, hanno risposto con una presenza massiccia, in ogni turno, di oltre 60% della forza lavoro”.

