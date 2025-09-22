“Blocchiamo tutto”, l’Italia si ferma per Gaza

I dettagli sulla protesta che riguarda diversi settori

ROMA – L’Italia è a rischio stop per lo sciopero generale indetto per oggi, lunedì 22 settembre, dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla. Dai treni alle scuole, dai porti al trasporto locale alla sanità: tutti i comparti aderiranno alla mobilitazione che vedrà manifestazioni in almeno 75 città, a cominciare da Roma, Milano e Napoli.

“Blocchiamo tutto”, i comparti fermi

Una giornata in cui tutti i comparti aderiranno alla mobilitazione. Le manifestazioni di piazza saranno seguite con la massima attenzione da parte delle forze di polizia, che monitoreranno con particolare riguardo a siti e interessi di Israele. “Blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore”, lo slogan utilizzato dalle sigle Usb per annunciare il programma di eventi previsti nella giornata.

Ferrovie a rischio

Per quanto riguarda il settore ferroviario, allo sciopero per Gaza ha annunciato l’adesione il personale del Gruppo Fs con Trenitalia (fatta eccezione per la Calabria) ma ad incrociare le braccia saranno anche i dipendenti di Italo e Trenord.

Lo sciopero per Gaza è scattato a mezzanotte e durerà fino alle 23 e potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali dei treni. Previste le fasce di garanzia: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Astensione dal lavoro proclamata anche da Cub, Sgb, Adl Varese, Usi-Cit per il trasporto merci su rotaia dalle 21 del 21 alla stessa ora del 22 settembre.

Taxi, autostrade e porti

Aderiranno alle iniziative di protesta anche i taxi. Per le autostrade, 24 ore di stop dalle 22 del 21 settembre e anche per i porti per l’intera giornata. La mobilitazione nel trasporto pubblico locale e marittimo sarà sempre di 24 ore ma con varie modalità. Previsti blocchi anche nei porti, a cominciare da quelli di Genova, Trieste, Ancona e Civitavecchia. Possibili problemi anche a Ravenna, dove nei giorni scorsi i lavoratori hanno bloccato due container destinati a Israele. Sotto alla Lanterna l’appuntamento principale è fissato alle 8 davanti ai varchi portuali di San Benigno a Albertazzi: lì si raccoglierà la maggior parte dei manifestanti con l’obiettivo di impedire l’accesso ai varchi portuali.

Vigili del fuoco e istruzione

Anche i vigili del fuoco hanno annunciato l’adesione con una protesta che sarà di quattro ore: dalle 9 alle 13. Nel comparto sanità, previste astensioni dal primo turno della mattina. In sciopero per Gaza anche il personale docente scolastico e Ata del comparto Istruzione e Ricerca. Nella mobilitazione, indetta dalle sigle Confsai, Cisle e Conalpe, sono interessati gli insegnanti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. Anche le associazioni studentesche hanno annunciato la loro presenza in piazza. Possibili sospensioni di lezioni, laboratori e attività sono previste poi nelle università.

Le piazze dello sciopero per Gaza

Per quanto riguarda le manifestazioni, a Roma sono attese ottomila persone. L’appuntamento è alle ore 11 in piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini, dove convergeranno in corteo gli studenti della Sapienza. A Milano, il corteo partirà alle 10 da Cadorna mentre a Napoli sono due le manifestazioni previste: un corteo da piazza Garibaldi la mattina e uno dall’ex base Nato di Bagnoli nel pomeriggio.

Sit-in ed eventi previsti, inoltre, in decine di città tra cui Torino, Firenze, Ancona, Bari. A Bologna, indette varie manifestazioni che hanno spinto la Questura a mettere in campo un piano di sicurezza, con circa 200 agenti e controlli rafforzati.

Lo sciopero per Gaza in Sicilia

In Sicilia previste manifestazioni pro-Palestina a Palermo e a Catania. Nel capoluogo siciliano appuntamento alle 10 davanti al Teatro Massimo. Stesso orario per Catania, con concentramento all’ingresso di Villa Bellini.