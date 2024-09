Scippo a Catania, un uomo e una donna arrestati dai “Falchi” – VIDEO

La vittima è caduta riportando delle contusioni

CATANIA – Un uomo e una donna a bordo di uno scooter hanno scippato nella notte una donna. I due sono stati intercettati e arrestati dai “Falchi” della Squadra mobile della Polizia. Lo rende noto la Questura di Catania in un comunicato.

I Falchi hanno ricevuto una segnalazione su uno scippo all’uscita di un ristorante e hanno raggiunto in via Mazza la donna, che ha descritto i due ladri e lo scippo. La donna ha raccontato che il conducente del motociclo, di circa 30 anni, ha accelerato e si è piegato per afferrare la borsa della donna, che stava passeggiando insieme alla madre.

Lo scippo a Catania

Nonostante la resistenza opposta dalla donna i manici della borsa si sono rotti, permettendo agli scippatori di rubarla. Gli stessi malviventi hanno fatto cadere a terra la vittima, che ha riportato delle contusioni.

I Falchi si sono messi subito alla ricerca dell’uomo e della donna, che sono stati notati in scooter in zona di corso Martiri della Libertà, in direzione di via Archimede, con ancora la borsa sulla pedana del motociclo. I due, già noti per avere commesso altri reati analoghi, sono stati riconosciuti dagli investigatori.

Per questo un’altra pattuglia di Falchi è andata nell’abitazione dell’uomo. In questo modo i poliziotti hanno individuato e bloccato i due scippatori, che avevano ancora addosso i caschi bianchi che indossavano al momento dello scippo. I due sono stati sottoposti a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire poco più di 50 euro.

L’arresto

I malviventi hanno assunto un atteggiamento collaborativo, indicando il luogo in cui poco prima si erano disfatti della borsa e permettendo così di recuperare gli effetti personali della vittima, comprese alcune fotografie di particolare valore affettivo.

Conclusi di adempimenti di rito, i due sono stati arrestati per furto con strappo in concorso e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Gip.