Scopre che il fidanzato la tradisce e si vendica: arrestato per spaccio

Sbircia il telefono del compagno e scopre che ha un’amante, per vendicarsi lo fa arrestare. Sembra una storia da fiction, ma è tutto reale. Il tutto è accaduto a Settecamini, in provincia di Roma, lo scorso 5 febbraio.

Quella mattina la donna aveva appena scoperto che l’uomo aveva un’amante: a provarlo decine di messaggi scritti in una chat di WhatsApp. Subito dopo la scoperta tra i due è scoppiata una violenta lite. I vicini, allarmati dalle grida che provenivano dall’appartamento, hanno chiamato il 112. Una pattuglia ha raggiunto il palazzo e ha bussato alla porta della coppia per verificare cose stesse accadendo.

La donna inizialmente li ha tranquillizzati, spiegando che la lite era rientrata. Poi, di fronte al portoncino dei vicini, ha tradito il compagno che si guadagnava da vivere spacciando. Ha accompagnato un agente in camera da letto e gli ha mostrato la droga nascosta nell’armadio: 780 grammi di cocaina e 600 di hashish, un bilancino di precisione e due smartphone, utilizzati per i contatti con i clienti. La donna ha assicurato ai poliziotti che si era accorta solo quel giorno che il compagno spacciava.

L’uomo è stato arrestato e adesso sono in corso ulteriori accertamenti per appurare il ruolo dell’ormai ex compagna.