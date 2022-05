Senatori M5s: “La destra attacca il RdC ma nei territori lo difende”

L'attacco dei componenti della commissione Lavoro

PALERMO – “E’ semplicemente aberrante assistere agli attacchi dei leader del centro destra contro il Reddito di cittadinanza a favore di telecamera, mentre sui territori i loro candidati nelle liste per le amministrative difendono questa misura di civiltà voluta dal Movimento 5 Stelle perché temono di perdere voti, come racconta l’edizione locale di Repubblica a Palermo”. Lo affermano in una nota i senatori del Movimento 5 Stelle della commissione Lavoro di palazzo Madama.

“Mentre certa politica si venderebbe anche l’anima per uno strapuntino in più al prossimo turno elettorale – aggiungono – noi continuiamo a stare dalla parte dei cittadini e del Paese e rivendichiamo con orgoglio il Reddito. Se il 46% dei beneficiari è un lavoratore povero è chiaro che il problema non è il Reddito di cittadinanza, ma le paghe da fame – proseguono -. E’ ora di finirla con le strumentalizzazioni. I vari Meloni, Renzi, Santanché & co. la smettano di speculare sugli ultimi e sui più fragili – concludono -, anche perché pure la loro ‘base’ li sconfessa”