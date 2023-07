Senatori Pd: “C’è legame tra rogo dello scalo e degli escavatori?”

Lo chiedono Verini, capogruppo in Antimafia, assieme a Nicita e Furlan eletti in Sicilia

1' DI LETTURA

CATANIA – “Il ministro Piantedosi chiarisca se vi sono dei legami tra l’incendio all’Aeroporto di Catania e il rogo doloso di due mezzi escavatori, dati alle fiamme pochi giorni prima e impiegati nella realizzazione dell’ultimo lotto del cantiere di raddoppio ferroviario della linea Palermo-Catania, progetto finanziato con risorse Pnrr. Si tratta di ingerenze della criminalità organizzata nella gestione degli appalti dei cantieri?”.

L’interrogazione parlamentare

Lo chiedono i senatori Pd con un’interrogazione urgente al ministro dell’Interno, a prima firma di Walter Verini, capogruppo Pd in commissione Antimafia, insieme ai senatori Antonio Nicita e Annamaria Furlan, eletti in Sicilia. “La vicinanza temporale dei due eventi – spiegano – ha destato la diffusa preoccupazione che dietro questi incidenti possa in realtà celarsi una volontà dolosa, riconducibile alla criminalità organizzata. E’ necessario il massimo livello di attenzione sui cantieri aperti e di prossima apertura e scongiurare ogni tentativo di intimidire e scoraggiare le imprese coinvolte al fine di garantire sia il benessere collettivo sia l’importante mole di investimenti”.

“Il ministro dell’Interno chiarisca – concludono i senatori Pd – se vi siano eventuali legami tra questi fatti e la criminalità organizzata e quali iniziative necessarie e urgenti intenda intraprendere al fine di aumentare il livello di guardia in contesti come quello siciliano, segnati da una risalente presenza mafiosa, caratterizzata dalla capacità di interferire con le attività economiche lecite”.