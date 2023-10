Sentiva un terribile fastidio: era un ragno nell’orecchio VIDEO

Non si tratta di un caso isolato

TAIWAN – Sentiva un continuo fischio nell’orecchio, era un ragno. Una donna 64enne di Taiwan ha vissuto momenti di puro terrore: un incessante ticchettio nell’orecchio l’ha tenuta sveglia per diversi giorni giorni. Questo misterioso problema uditivo ha portato alla terribile scoperta di un piccolo abitante nelle profondità del suo orecchio.

Ragno nell’orecchio: i dettagli del caso

La paziente, il cui nome non è stato divulgato, ha resistito quattro giorni prima di cercare aiuto medico a causa del problema uditivo che le impediva di dormire. L’intruso era grande quanto uno spillo. Grazie ad un dispositivo di aspirazione, i medici sono riusciti a rimuovere l’aracnide senza causare danni permanenti al condotto uditivo.

Il New England Journal of Medicine ha riportato questo insolito caso. Non si tratta di un caso isolato. L’anno scorso, in Nuova Zelanda, un uomo ha creduto di avere dell’acqua nell’orecchio a seguito di una nuotata in piscina, per scoprire dopo tre giorni di dolore e perdita d’udito che uno scarafaggio si era infiltrato nei suoi padiglioni auricolari.



