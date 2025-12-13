L’azienda si impegna a pagare entro Natale gli stipendi di ottobre

TRAPANI – Stato di agitazione e una giornata di sciopero, programmata per lunedì prossimo, sono stati proclamati dalla redazione dei giornalisti dell’emittente Telesud dopo avere ricevuto una nota a firma di Ignazio Grimaldi, direttore generale dell’azienda di proprietà dell’imprenditore Valerio Antonini, patron delle squadre di calcio e di basket di Trapani, anche queste alle prese con diverse difficoltà.

La nota dell’azienda

“Purtroppo la mancanza di ricavi, così come l’impossibilità di ottenere gli auspicabili finanziamenti agevolati in favore delle emittenti locali, ha generato una crisi totale di liquidità, tant’è che, sino ad ora, si è reso necessario, il ricorso a consistenti finanziamenti da parte del socio, per far fronte alle spese correnti”, scrive l’azienda.

Che si impegna a pagare gli stipendi di ottobre entro la vigilia di Natale ma annuncia che i contratti a termine in scadenza a fine anno non saranno rinnovati. “Stiamo facendo uno sforzo gigantesco che mette tutti a dura prova. E’ con l’alto spirito di servizio e di abnegazione di tutti che, insieme, stiamo riuscendo a fronteggiare questi difficili momenti – scrive l’azienda – Confidando nella vostra piena comprensione, auspica una pacifica soluzione di qualsivoglia questione”.

La replica della redazione

Per la redazione “la risposta” al documento che i giornalisti avevano trasmesso all’azienda lo scorso 10 ottobre, “non può essere ritenuta soddisfacente né risolutiva rispetto alla grave situazione in atto”, anzi si tratta di “una prospettiva che lascia i lavoratori in una condizione di totale incertezza economica e personale, tanto più grave in prossimità delle festività natalizie”, scrivono in una nota inviata al direttore e all’azienda.

“Le difficoltà economiche dell’azienda non possono e non devono ricadere esclusivamente sui lavoratori, che continuano a garantire quotidianamente informazione, professionalità e presenza, nonostante mesi di sacrifici, ritardi e silenzi – si legge nel comunicato della redazione – La disponibilità dimostrata finora non può trasformarsi nell’accettazione di condizioni che ledono la dignità professionale e la stabilità delle famiglie coinvolte”.

“Per queste ragioni, pur prendendo atto della risposta ricevuta, la redazione giornalistica di Telesud la ritiene inadeguata e ribadisce la necessità di un piano certo e immediato per il pagamento di tutte le spettanze arretrate; chiarezza sul futuro dell’emittente e sui livelli occupazionali e l’avvio di un confronto reale e trasparente con i lavoratori”, dice il comunicato dei giornalisti che proclamano lo sciopero per il 15 dicembre.

