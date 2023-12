Sequestro discarica di Siculiana, il prefetto di Agrigento incontrerà l’Arpa

Suggerirà gli interventi per agevolare la rimozione dei pericoli ambientali

Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, si recherà all’Arpa di Palermo dove incontrerà il direttore generale Vincenzo Infantino per chiarire quali interventi suggerire alla Regione per agevolare la rimozione dei pericoli per l’ambiente contestati dall’autorità giudiziaria.

Reati e pericoli che hanno fatto scattare ieri, ad opera del Noe di Palermo e dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento, il sequestro preventivo della discarica subcomprensoriale di contrada Matarana a Siculiana.

Romano è in costante contatto anche con l’assessore regionale competente, Roberto Di Mauro, con i vertici della Srr, i sindaci interessati dell’Agrigentino e del Trapanese.

La Regione ha, nel frattempo, individuato delle soluzioni tampone che permetteranno di trascorrere i giorni utili per gli approfondimenti e la formalizzazione dell’istanza, da parte della ditta gerente, della concessione dell’uso, senza immediati effetti negativi sull’ambiente.