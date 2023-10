Modena-Palermo, dubbi in mediana per Corini: le probabili formazioni

Al "Braglia" tantissimi tifosi rosanero

Il Palermo, nella trasferta di Modena, proverà ad inanellare la quarta vittoria consecutiva nei match giocati fuori casa. Un obiettivo importante che arriva in un momento positivo per la compagine guidata da Eugenio Corini. I rosanero, reduci dalla vittoria in rimonta contro il Sudtirol, arrivano al match del “Braglia” con tanto entusiasmo.

La sfida lontana dalle mura amiche, però, non sarà facile per i siciliani. I “Canarini”, guidati da Paolo Bianco, sono una squadra temibile e con tanta qualità in mezzo al campo, come confermato dallo stesso Corini prima della gara. Il Modena arriva al match casalingo con i rosanero dalla sconfitta per 3-1 arrivata per mano del Venezia. Ciò non toglie, comunque, l’ottima partenza dei padroni di casa, attualmente sesti in classifica con 12 punti ottenuti.

Il Palermo, come anticipato, nel turno precedente ha portato a casa i tre punti vincendo con il risultato di 2-1 (in rimonta) contro il Sudtirol. Un successo che ha lanciato il club di viale del Fante al secondo posto in classifica con 16 punti (e ancora con una gara da recuperare). Entusiasmo che accompagna i siciliani anche tra i tifosi: esodo dei sostenitori del Palermo allo stadio “Braglia” con circa 3.500 presenze a tinte rosanero previste nell’impianto sportivo modenese.

Le probabili formazioni

Il Modena di Bianco si schiera con un 4-3-1-2, con diversi giocatori offensivi che alzano il tasso tecnico e tattico della compagine in maglia gialla. Da tenere d’occhio gli strappi di Tremolada e Palumbo, oltre agli inserimenti degli attaccanti.

Eugenio Corini, nel suo 4-3-3, deve fare a meno di Buttaro, Di Mariano e Valente ma può contare sul rientro di Insigne in avanti. Per i rosanero i dubbi riguardano principalmente il centrocampo, dove il tecnico dei rosa può contare su sei giocatori interscambiabili per tre posti da titolare. Gomes sembra essere in vantaggio su Stualc per il posto in cabina di regia, così come Segre su Coulibaly per la porzione sinistra della mediana; Henderson sarà la mezzala destra. In avanti torna il tridente Di Francesco-Brunori-Insigne, mentre resta viva la solita staffetta per la corsia mancina tra Lund e Aurelio.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Cauz, Cotali; Magnino, Gerli, Palumbo; Tremolada; Falcinelli, Manconi.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.