La Serie B contro la violenza sulle donne: cambia il colore del pallone

Il messaggio del Palermo con un video

La Serie B prosegue nelle iniziative che provano a contrastare la violenza sulle donne. Anche nella stagione 2023/2024, infatti, la seconda divisione italiana si impegna promuovendo campagne di sensibilizzazione sul fenomeno che continua ad essere preoccupante per dimensioni e gravità. Lo sport, secondo la serie cadetta, “si fa volano per contrastare un’emergenza sociale drammaticamente avvertita”.

Per questo motivo l’iniziativa riguarderà lo strumento cardine del gioco del calcio, il pallone. In questo caso verrà dismesso il tradizionale colore blu per lasciare spazio al rosso, che caratterizza e rappresenta la lotta contro la violenza sulle donne (in alto il pallone della scorsa stagione). I club partecipanti al campionato cadetto, dunque, giocheranno con una sfera di colore diverso per testimoniare l’attenzione che anche il mondo del calcio vuole dare a questo drammatico aspetto sociale.

Il video del Palermo

Anche il club rosanero, alcuni giorni fa, ha mostrato interesse alla causa. Tramite il proprio canale YouTube, il Palermo ha condiviso una clip molto significativa per dire basta alla violenza sulle donne.

“Con la stessa facilità con cui si staccano i petali di un fiore, ogni giorno si sommano nuovi episodi di violenza sulle donne. Vogliamo tornare a sfogliare le margherite per il gusto di un indovinello infantile, per giocare con il sogno di un amore puro e genuino, contro l’ossessione di uomini violenti che trasformano il proprio amore in sangue e morte. Perché è altrettanto facile fermarsi… e dire BASTA”, si legge. In alto, il video in questione.