Palermo-Modena, Ranocchia parte dalla panchina: le probabili formazioni

Lucioni assente, al suo posto Nedelcearu

PALERMO – Un altro scontro importante per il Palermo di Eugenio Corini. Allo stadio “Renzo Barbera” arriva il Modena e a partire dalle ore 16.15 le due squadre si daranno battaglia per rilanciarsi in una posizione di vertice nella classifica del campionato cadetto. Rosanero e gialloblù si affronteranno sul terreno di gioco dell’impianto sportivo di viale del Fante, ma la dirigenza delle due squadre avrà anche un incontro con al centro della discussione alcuni possibili trasferimenti di calciomercato (in riferimento a Soleri e Oukhadda).

Tornando al campo, la compagine del capoluogo siciliano è reduce dalla sconfitta esterna contro il Cittadella. Una partenza negativa per i rosanero nel 2024: il nuovo anno si è aperto male e ha certificato la mancanza di continuità da parte della squadra guidata da Eugenio Corini. Dopo l’ottimo mese di dicembre (due vittorie e due pareggi), infatti, il Palermo non è riuscito a proseguire nel momento positivo dopo la sosta invernale. I siciliani arrivano al match contro i Canarini dal settimo posto in classifica, con 32 punti ottenuti.

Il Modena si trova appena sotto i siciliani nella graduatoria del campionato cadetto. I Canarini, infatti, sono all’ottavo posto con 28 lunghezze, così come il Brescia. Le ultime cinque gare della squadra ospite, però, non sono state proprie positive. La compagine di Paolo Bianco ha totalizzato tre sconfitte e due pareggi. L’ultima vittoria dei gialloblù risale al 2 dicembre 2023, quando la Reggiana uscì sconfitta dallo stadio “Braglia” con il risultato finale di 2-1.

Le probabili formazioni

Il tecnico dei rosanero dovrà rinunciare per un po’ al difensore Fabio Lucioni. Il centrale si aggiunge agli assenti già previsti per la gara: Desplanches (frattura alla mano), Marconi e Stulac (entrambi squalificati). Al posto dell’ex Frosinone trova spazio Nedelcearu, mentre Graves viene confermato sulla corsia di destra. In mediana in campo dal primo minuto Segre, Gomes ed Henderson. In avanti solito trio offensivo con Di Francesco, Brunori e Insigne.

Il Modena si schiera con un 4-3-1-2. Titolari i nuovi acquisti Corrado (terzino sinistro ex Palermo) e Gliozzi (centravanti arrivato dal Pisa). Dietro le punte agirà Tremolada come trequartista.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ponsi, Zaro, Cauz, Corrado; Battistella, Gerli, Magnino; Tremolada; Manconi, Strizzolo.