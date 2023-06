Settima circoscrizione, Costantino e Ganci passano con la Dc

Nuove adesioni per il partito di Totò Cuffaro

2' DI LETTURA

Alla presenza del segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro, del consigliere nazionale del partito e componente del direttivo nazionale, Alessio Savona, dell’Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Nuccia Albano, dei consiglieri comunali Domenico Bonanno, Salvatore Imperiale e Viviana Raja, e dell’assessore alle attività produttive Giuliano Forzinetti, ieri sera il Vicepresidente della VII Circoscrizione di Palermo, Fabio Costantino e il consigliere Gabriella Ganci, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede del partito in via Ricasoli, hanno annunciato il loro passaggio tra le fila dello Scudo crociato.

Costantino e Ganci hanno motivato la loro scelta con la volontà di aderire a un progetto politico che si ispira ai valori del cristianesimo sociale e del popolarismo, in linea con le esigenze dei cittadini e del territorio. Cuffaro ha espresso soddisfazione per l’ingresso dei due esponenti politici nel suo partito, definendoli “due persone serie, competenti e appassionate, che arricchiscono la nostra squadra e il nostro programma”.

“Ringrazio il presidente Cuffaro e il consigliere Savona per avermi accolto in quella che considero una grande famiglia, che per credibilità e identità è in costante crescita. Quello che offriamo è una proposta credibile per il futuro della Sicilia e dell’Italia – afferma il Vicepresidente Costantino. Come ho sempre fatto, garantirò il mio contributo con impegno ed entusiasmo al servizio del territorio”.

“Vogliamo rappresentare le istanze delle famiglie, dei giovani e del tessuto imprenditoriale – commenta a margine il componente del direttivo nazionale, Alessio Savona – Ormai da più di un anno, stiamo creando le condizioni per un laboratorio di buona amministrazione e di partecipazione popolare. Un lavoro di responsabilità, spesso sottotraccia, come stiamo già facendo a Sala delle Lapidi e in seno all’Assemblea regionale siciliana. Vogliamo continuare a farlo anche nella VII Circoscrizione di Palermo, che per vastità geografica all’interno del tessuto comunale reputo strategica”.