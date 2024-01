L'incastro correlato alla candidatura di Annalisa Tardino a Bruxelles

PALERMO – Un cambio al vertice nella Lega in Sicilia? L’indiscrezione trapela da ambienti del partito. L’eventualità rientrerebbe in una strategia politica per l’imminente campagna elettorale per le elezioni europee.

Il nodo Europee

L’incastro sarebbe correlato alla candidatura a Bruxelles di Annalisa Tardino, attuale europarlamentare e leader del Carroccio nell’isola: se così fosse si potrebbe liberare la poltrona di vertice del partito, per la quale circolano già alcuni nomi.