Sicilia, Comuni al voto: chi sono tutti i candidati sindaco

Seggi aperti domani e lunedì (fino alle ore 15)

PALERMO – Nove in tutto. Sono i Comuni siciliani chiamati a rinnovare i propri organi amministrativi. Si vota domani 25 maggio (dalle ore 7 alle 23) e lunedì (fino alle ore 15) 26 maggio. Un bacino elettorale che mette assieme 55.608 aventi diritto al voto.

I Comuni interessati

A essere interessati all’elezione del sindaco e dei componenti dei consigli comunali sono i seguenti comuni, tutti commissariati. Realmonte, in provincia di Agrigento. Montemaggiore Belsito e Prizzi, nel Palermitano. Solarino, in provincia di Siracusa. Favignana, nel Trapanese. In provincia di Catania, sono chiamati alle urne Castiglione di Sicilia, Palagonia, Raddusa e Ramacca.

Solo in uno, a Palagonia, i seggi saranno assegnati con il sistema proporzionale, poiché gli abitanti sono più di 15 mila, in tutte le altre amministrazioni si voterà con il maggioritario.

L’eventuale ballottaggio

L’eventuale ballottaggio è fissato per domenica 8 giugno, sempre dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, in coincidenza con la tornata referendaria.

Realmonte

A Realmonte sono tre i candidati alla poltrona di primo cittadino (tutti civici): Leonardo Aucello, Alessandro Pietro Mallia e l’uscente Santina Lattuca, detta Sabrina.

Montemaggiore Belsito

La prematura scomparsa dell’ex primo cittadino Antonio Mesi vede tornare il Comune palermitano tornare nuovamente al voto. A scendere in campo tre candidati a sindaco (tutti con liste civiche) per Montemaggiore Belsito: Cosimo Gullo, Rosario Nasca e Pino Scaccia

Prizzi

Si sfideranno a sindaco nel Comune di Prizzi due candidati civici. Sono Antonina Comparetto da Uniamo e Luigi Maria Lucio Vallone.

Solarino

A Solarino a contendersi la guida dell’amministrazione cittadina sono Giuseppe Germano, ex sindaco e vincitore della precedente tornata elettorale, e Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico.

Favignana

Dopo la sfiducia al sindaco Francesco Forgione, a Favignana a contendersi la carica di primo cittadino saranno Giuseppe Pagoto e Francesco Sammartano.

Castiglione di Sicilia

A Castiglione di Sicilia, partita a tre fra Antonio Camarda, Salvatore Monforte e Concetto Stagnitti

Palagonia

Sono Salvatore Astuti, Agnese Campisi, Alessandro Carmelo Gueli, Lev Salvatore Boris Grasso, Marianna Fagone a sfidarsi a Palagonia per la corsa a primo cittadino. Solo qui, come detto, dove la popolazione supera i 15 mila abitanti, si voterà con il sistema proporzionale.

Raddusa

A Raddusa sono quattro i candidati sindaco: Emilio Cosentino, Giuseppe Marino, Carmela Pagana e Giovanni Piazza.

Ramacca

Infine Ramacca: con una sorta di ballottaggio a due tra Pippo Limoli e Rosario Gravina.