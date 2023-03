Ettore, salvato dal Covid in Sicilia: “Ora provo rabbia”

Le indagini sul Covid e la reazione del sopravvissuto.

“Lo sai che ti dico, Roberto? Sembra un film di fantascienza, spero che non sia vero. Perché, se fosse vero…”. Ettore Consonni (nella foto con sua moglie Adele) è sul campo di calcio vicino casa, in una dolce sera bergamasca. Lui è un bravo preparatore e allena i portieri, dando una impagabile mano alla società ‘Fiorente Colognola’: “Ne ho undici qui, devo lavorare tanto… Che metodi uso? Scusa, Roberto, mica posso rivelarti i miei segreti…”.

Ettore ha la Sicilia nel cuore, non solo perché, come è noto, lui bergamasco, che prese il Covid in forma assai virulenta e fu salvato a Palermo, se l’è fatta tatuare sul petto, proprio lì. L’ha nel cuore come sentimento perenne e incancellabile. Quando lo chiami, quando vuoi sapere qualcosa, ti accoglie con le espressioni di una amicizia speciale. Fu proprio lui, in occasione di una precedente chiacchierata, a dire quello che prova, ancora una volta: “Avete gentilezza, avete cuore, avete bontà. Io non sono un milionario, ho un capitale umano immenso: la mia famiglia, i miei amici e i siciliani. E voi fate parte della mia famiglia”.

Adesso, la su voce, si incrina nell’apparire di una memoria difficile da digerire. Le ultime notizie sull’inchiesta circa i presunti ritardi e le omissioni che avrebbero procurato lutti, nel dilagare della pandemia, secondo le accuse, turbano chi c’è passato. Chi non può dimenticare perché si è scontrato personalmente contro il muro di una vicenda terribile.

“Ho letto, Roberto, non ci posso credere. Ho rabbia, ma, più che la rabbia, ci sono i ricordi che salgono su e sto male – dice Ettore -. Se fosse vero che non è stato fatto tutto il necessario…. Non so. Mica può succedere una roba così. Io i carri con le bare non li ho visti, perché lottavo tra la vita e la morte, proprio di questi tempi. Sono immagini che mi hanno inchiodato. Sembra un incubo, di quelli davvero spaventosi. Sembra un terribile film di fantascienza, ma è accaduto sul serio. D’estate tornerò a Palermo, ci vediamo?”.

Sì, Ettore, uomo buono e amico della Sicilia, ci vedremo. Adesso torna ai tuoi prati e ai tuoi campioncini. La sera è dolcissima. La vita ti sta chiamando ancora. (Roberto Puglisi)