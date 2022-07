Sicilia, Faraone: “Le scelte di Iv dipenderanno dallo scenario nazionale”

Le parole del capogruppo dei renziani al Senato

“Le scelte che faremo per le elezioni regionali siciliane dipenderanno molto dallo scenario nazionale. Il nostro auspicio è costruire alleanze sia nella nostra regione che in Italia che si ispirino all’agenda Draghi”. Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, durante l’assemblea provinciale del partito di Palermo con all’ordine del giorno le elezioni politiche anticipate del 25 settembre e le regionali siciliane che si svolgeranno in autunno.

“Sono contento – ha aggiunto – che Draghi sia adesso patrimonio di tutti i riformisti, non era così quando, in totale solitudine, mandammo a casa Conte. Naturalmente nessuna paura di andare da soli se questo percorso non dovesse trovare consensi e l’assemblea di oggi rappresenta l’avvio della nostra campagna elettorale”.