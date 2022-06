Imprese a rischio fallimento: tre province siciliane preoccupano

L'Ufficio studi della Cgia di Mestre indica le cause

L’Ufficio studi della Cgia di Mestre segnala il rischio che dal prossimo autunno torni ad aumentare il numero di fallimenti delle imprese. E ci sono tre province siciliane nell’elenco delle zone particolarmente a rischio.

Molte attività commerciali e produttive rischiano di dover portare i libri in tribunale: caro energia/carburanti, impennata dell’inflazione, impossibilità di cedere i crediti acquisiti con il superbonus 110% e mancati pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti dei propri fornitori fra i fattori più rilevanti.

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso – riferisce la Cgia – anche nei primi cinque mesi di quest’anno il numero dei fallimenti è in calo (-20,6%). In termini assoluti sono stati 3.133 gli imprenditori che hanno portato i libri in tribunale (-815 rispetto allo stesso arco temporale del 2021).

I settori più a rischio sono il commercio e l’edilizia che, in questa prima parte dell’anno, hanno registrato rispettivamente 722 e 577 “chiusure”. Sempre in questa prima parte del 2022, a livello regionale solo la Liguria ha visto aumentare il numero di fallimenti; tutte le altre, invece, sono in deciso calo.

A livello provinciale, infine, preoccupa la situazione di Verbano-CusioOssola, Latina, Ragusa, Trapani e Siracusa. Negli ultimi 10 anni, comunque, il numero massimo di fallimenti si è registrato nel 2014 (14.735 casi). Dopo di che, c’è stata una progressiva riduzione che si è arrestata nel 2020 (7.160 casi).