Sicilia, incompatibilità assessori-deputati: un ddl al Senato

Relatrice l'azzurra Daniela Ternullo

ROMA – E’ stato assegnato alla commissione Affari costituzionali del Senato il disegno di legge, che modifica lo statuto regionale della Sicilia, introduce l’incompatibilità tra le cariche di assessore e deputato regionale, stabilisce tempi certi per la scelta e prevede la sospensione automatica dall’ufficio di deputato per la durata dell’incarico di assessore. A riferirlo è la relatrice, la senatrice Daniela Ternullo di Forza Italia. Primi firmatari del provvedimento, i capigruppo di FI e di Fratelli d’Italia, rispettivamente Maurizio Gasparri e Lucio Malan.

“Esprimo grande soddisfazione per l’incardinamento in Senato del disegno di legge”, commenta Ternullo aggiungendo che il ddl “rappresenta un passo fondamentale per garantire trasparenza, correttezza e buon funzionamento dell’amministrazione regionale, in linea con quanto già avviene in alcune Regioni a statuto ordinario”. Quindi conclude: “Porto avanti questa battaglia di chiarezza e trasparenza con determinazione, auspicando una rapida approvazione per garantire istituzioni siciliane sempre più limpide e coerenti”.