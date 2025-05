Ferrovia Circumetnea, nel DL infrastrutture i fondi per la continuità

La decisione del governo

CATANIA – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha assicurato la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico gestiti dalla Ferrovia Circumetnea in Sicilia. Questo grazie alle risorse stanziate nell’ambito del Decreto Legge Infrastrutture, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri.

Stanziati quasi 3 milioni di euro per il 2025

In una nota diffusa dal Mit, si precisa che è stata autorizzata una spesa di 2.884.300,00 euro per l’anno 2025 in favore della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea. A partire dal 2026, saranno stanziati annualmente 6.684.300,00 euro per ripristinare le risorse necessarie al regolare esercizio del servizio ferroviario.

Il Mit conclude la nota sottolineando che si tratta di “un provvedimento fortemente voluto da Matteo Salvini“. Questa decisione garantisce quindi la stabilità finanziaria e operativa della Ferrovia Circumetnea, un importante nodo del trasporto pubblico nella regione siciliana.