Sicilia, mobili e arredi anche all’assessorato all’Economia: spesa di 16mila euro

Non è specificato di quali mobili si tratti

PALERMO – Non solo Palazzo d’Orlèans, nuovi arredi anche per l’assessorato regionale all’Economia. Un decreto, firmato il 30 dicembre, autorizza la spesa di 16.494,40 euro “per l’acquisto di mobili e arredi” per l’assessorato in via Notarbartolo, a valere sul bilancio 2022. Non è specificato di quali mobili si tratti. L’acquisto è stato fatto in una ditta di Palermo.