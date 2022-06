Chi vorresti come prossimo presidente della Regione? TUTTI I RISULTATI

Si chiude il sondaggio sulla futura guida della Sicilia: la classifica determinata dai lettori

PALERMO – Ecco i risultati del sondaggio di LiveSicilia sul prossimo presidente della Regione Siciliana, terminato alle ore 12:00 di oggi lunedì 20 giugno 2022.

Archiviate le elezioni palermitane inizia la campagna elettorale per le prossime regionali in Sicilia: chi è il candidato ideale? Lo avevamo chiesto a voi lettori, dandovi la possibilità di scegliere, nell’arco di tre giorni, tra i 15 nomi attualmente più quotati.

Il sistema di votazione prevedeva una conferma del voto via mail, con riconoscimento del singolo voto per impedire votazioni multiple con lo stesso indirizzo.

La classifica dei candidati e tutti i vostri voti