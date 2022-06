Vota qui online: chi vorresti come prossimo presidente della Regione?

Clicca e scegli chi vorresti alla guida della Regione Siciliana

PALERMO – Vota qui online, un sondaggio tra i lettori di LiveSicilia. Chi vorresti come prossimo presidente della Regione? Archiviate le elezioni palermitane inizia la campagna elettorale per le prossime regionali in Sicilia. Qual è il candidato ideale? È possibile scegliere tra i 14 nomi attualmente più quotati in vista delle regionali.

Il sistema di votazione prevede una conferma del voto via mail (controlla anche lo spam), con riconoscimento univoco del singolo voto: i voti multipli non sono consentiti.

C’è tempo per votare fino a lunedì 20 giugno 2022 alle ore 12:00.