Tangente via chat, l’assessore denuncia: arrestata una musicista

Una mazzetta da 50 mila euro per un tour di concerti. Il caso era stato sollevato da Livesicilia

PALERMO – Una tangente proposta via Telegram. Il caso era stato ricostruito da Livesicilia lo scorso ottobre. Ora finisce agli arresti domiciliari la musicista Marianna Musotto, 36 anni. Sarebbe stata lei a offrire 50.000 euro per un evento musicale, pari al 10% del mezzo milione garantito come sponsor dalla Regione siciliana. La Procura gli contesta il reato di istigazione alla corruzione.

L’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina, di Fratelli d’Italia, rifiutò la mazzetta e, attraverso il capo della sua segreteria tecnica, il suo braccio destro Raoul Russo, denunciò tutto ai carabinieri. Svelò la chat dello scandalo di cui erano stati conservati gli screenshot.

I fatti risalgono all’aprile del 2021. Il capo della segreteria tecnica di Messina fu contattato dalla musicista. La donna metteva sul tavolo il progetto per un tour di concerti nei parchi archeologici siciliani, cui la Regione avrebbe dovuto fornire 500.000 euro di sponsor.

Il progetto inizia un percorso di valutazione. Poi arrivò l’input che secondo la ricostruzione della Procura di Palermo e dei carabinieri serviva per cercare di spingere la pratica. Dai fondi regionali poteva essere ricavata una tangente da 50.000 euro per “finanziare il partito” o “metterseli in tasca”.

Dalle parole si passò ai messaggi. La proposta si fece insistente e fu messa nero su bianco nella chat che ha un meccanismo di autodistruzione per non lasciare tracce. Ed invece le tracce restarono. Il capo della segreteria informò prontamente Messina, che rifiutò e denunciò.

A indagare sono stati i carabinieri del Nucleo investigativo di Palermo. Il procuratore aggiunto Sergio Demonitis ha chiesto una misura cautelare al giudice per le indagini preliminari che ha ritenuto “sussistente il grave quadro indiziario“.