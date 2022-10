Sicilia, torna il corso di formazione per giovani amministratori dell’Asael

Le lezioni saranno tenute da magistrati, docenti universitari, dirigenti pubblici ed esperti di contabilità pubblica e personale

2' DI LETTURA

PALERMO – Torna e giunge alla sesta edizione il corso per giovani amministratori locali targato Asael, Associazione siciliana amministratori enti locali.

Il corso di formazione rivolto a consiglieri comunali componenti della giunta ma anche dipendenti comunali, a cui è ancora possibile iscriversi, prenderà il via il 3 novembre prossimo e avrà tra i suoi relatori magistrati, docenti universitari, dirigenti pubblici ed esperti di contabilità pubblica e di personale.

“Quest’anno l’iniziativa, articolata in cinque incontri e una tavola rotonda finale – spiega il presidente dell’associazione Matteo Cocchiara – è organizzata anche come ‘corso base’ per coloro che sono nei primi anni di esperienza politica all’interno delle istituzioni comunali”.

Tra i temi del corso lo status giuridico degli amministratori locali e i compiti di ciascun organo comunale, le fasi del ciclo del bilancio e i casi di dissesto e predissesto. E ancora: i controlli interni, le politiche del personale, la responsabilità amministrativa e contabili, i tributi locali e i distretti socio-sanitari e la programmazione europea con particolare attenzione al Pnrr.

Il primo appuntamento di apertura del corso sarà il 3 novembre. A partecipare saranno il presidente della Sezione Controllo della Corte dei conti Salvatore Pilato, il segretario dell’Anci Sicilia Mario Alvano e il Presidente dell’associazione ex deputati Ars Rino La Placa. Seguiranno gli interventi del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e della consigliera comunale e neoeletta deputata regionale Valentina Chinnici.

Intanto, ieri, l’Asael ha avviato un altro corso di formazione dedicato ai soli consiglieri comunali e ai consiglieri di circoscrizione di Palermo. “È un’iniziativa – spiega Matteo Cocchiara – che va nel senso di quelle di già organizzate dalla nostra associazione e finalizzate a fornire gli organi politici di elementi base sul funzionamento sempre più complesso della macchina amministrativa degli enti locali. Riteniamo che la conoscenza del funzionamento delle amministrazioni sia ‘centrale’ per coloro che sono stati chiamati al loro governo politico”.