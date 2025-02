Sport in Sicilia, in arrivo i voucher per i giovani: il bando regionale

Schifani: "Generiamo benessere e inclusione"

PALERMO – Anche per quest’anno i giovani siciliani potranno fare sport con il sostegno della Regione. Sul sito istituzionale dell’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo è stato pubblicato il decreto con l’avviso per la manifestazione di interesse rivolto a società e associazioni interessate ad aderire all’iniziativa introdotta ormai due anni fa, per volontà del presidente della Regione Renato Schifani, con l’obiettivo di avvicinare allo sport bambini e ragazzi delle famiglie siciliane meno abbienti.

Un’iniziativa sulla quale, anche nel 2025, la Regione ha investito 3 milioni di euro, inseriti nella legge di Stabilità, e che nel 2024 ha coinvolto 16.233 ragazzi e ragazze under 16.

“Con questa misura – dice il presidente della Regione, Renato Schifani – abbiamo consentito a migliaia di giovanissimi di avvicinarsi allo sport, di soddisfare il loro legittimo desiderio di crescere e divertirsi, incanalandolo in abitudini ricreative sane e lontane dai potenziali rischi di devianza. La pratica sportiva, infatti, permette di generare benessere fisico ma è anche un fattore in grado di creare socialità e comunità, di educare i più giovani a sani valori”.

“Questo provvedimento fortemente voluto dal governo regionale – afferma l’assessore regionale allo Sport, Elvira Amata – ha consentito, lo scorso anno, di poter allargare a tutti i richiedenti la fruizione dei voucher sportivi favorendo così la massima partecipazione dei giovani alla pratica sportiva. Ringrazio tutte le società e le associazioni sportive che hanno aderito all’iniziativa e che collaborano alla crescita dei nostri ragazzi, favorendone l’inclusione e lo sviluppo psicomotorio”.

La domanda

La manifestazione di interesse è rivolta a nuove associazioni sportive con sede in Sicilia e affiliate al Coni o al Comitato italiano paralimpico (Cip) che si aggiungeranno a quelle che hanno partecipato l’anno scorso e inserite d’ufficio tra quelle aderenti.

Ci sarà tempo fino al 28 febbraio per presentare domanda via pec all’indirizzo dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it.

Il voucher sportivo, del valore di 50 euro mensili, è spendibile, nelle società aderenti, dai giovani residenti in Sicilia tra i 6 i 16 anni e il cui nucleo familiare abbia un Isee non superiore ai 12 mila euro.

La commissione istituita dal dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo valuterà le condizioni di ammissibilità delle istanze presentate pubblicherà l’elenco delle società sportive ammesse, a cui successivamente le famiglie potranno rivolgersi per ottenere i voucher.