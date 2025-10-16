L'incontro al Viminale: chiesti più uomini per forze dell'ordine e esercito

CATANIA – Un rafforzamento numerico delle forze dell’ordine e dei militari dell’Esercito. Interventi straordinari di prevenzione per rendere più percepibile la presenza dello Stato sul territorio e tutelare la sicurezza dei cittadini. Sono alcuni degli impegni discussi dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, con il sindaco di Catania, Enrico Trantino. I due si sono incontrati oggi al Viminale.

Il sindaco ha posto l’accento sulla necessità di incrementare gli organici delle forze di polizia e dell’Esercito. Ha chiesto di sostenere ulteriori assunzioni nel corpo di Polizia Municipale e di intervenire con misure normative urgenti e incisive.

Trantino: “Piantedosi attento e disponibile”

Questo per contrastare in modo più efficace il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, l’abbandono illecito dei rifiuti e i reati predatori. “Ho ancora una volta trovato nel ministro Piantedosi – ha dichiarato il sindaco Trantino – un interlocutore attento e disponibile a individuare soluzioni concrete per affrontare i problemi di sicurezza delle grandi città”.

“Il ministro verrà presto a Catania per fare il punto della situazione e delle esigenze che abbiamo rappresentato. È necessario dare risposte concrete ai cittadini, con azioni istituzionali preventive e repressive, inviando segnali chiari di controllo delle situazioni più a rischio, anche attraverso nuove dotazioni di mezzi di difesa per il personale in servizio”.

Il sostegno del governo

“Al di là dei dati statistici, che nella nostra città registrano un miglioramento grazie all’eccellente lavoro sinergico svolto quotidianamente dall’apparato della sicurezza, a Catania – ha concluso Trantino – occorre sviluppare un valore aggiunto che rafforzi la fiducia dei cittadini nello Stato. E anche su questo fronte possiamo contare sul pieno sostegno del Governo”.