Sileri: “Stiamo valutando se somministrare la quarta dose in autunno”

“Le evidenze scientifiche suggeriranno la strada migliore“

“Saranno le evidenze scientifiche a suggerirci la strada migliore: è possibile che dopo l’estate e con l’inizio della stagione fredda si possa valutare la somministrazione di una dose vaccinale di richiamo anti-Covid alle fasce della popolazione più a rischio, come ad esempio gli anziani, analogamente a quanto già avviene per altre patologie come l’influenza”. Così all’ANSA il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.