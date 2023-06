“Gesto di umanità”: Berlusconi, il ricordo di Pietro Crisafulli

Le parole del regista e presidente delle associazioni Sicilia Risvegli e Vittime della strada

CATANIA – Un ricordo di Silvio Berlusconi è stato scritto da Pietro Crisafulli, presidente delle due associazioni Sicilia Risvegli e Vittime della Strada. Il figlio di Crisafulli fu ucciso in un incidente stradale, mentre il fratello Salvatore ebbe una paralisi invalidante totale. Di entrambe le vicende Crisafulli parlò a Berlusconi, come racconta nella nota che ha scritto su Facebook.

Ricordo di Silvio Berlusconi: la nota di Crisafulli

Pochi mesi dopo l’omicidio di mio figlio Mimmo avevo incontrato insieme all’attrice Maria Maugeri il Presidente Silvio Berlusconi in un hotel nella stessa via dove accadde l’incidente, ed in quella occasione gli consegnai ufficialmente una copia de La Voce Negli Occhi – Il Film censurato, che racconta la storia, l’odissea di mio fratello Salvatore che lui stesso già conosceva, avendo qualche anno prima citato durante una conferenza stampa sul decreto legge “Salva Eluana” al Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri il suo libro Con Gli Occhi Sbarrati, ed aveva successivamente risposto pubblicamente con una accorata lettera all’appello di mio fratello.

In questa occasione abbiamo parlato molto anche su quanto accaduto a mio figlio Mimmo, è parlando dei miei nipotini rimasti senza papà, mi abbracciò fortemente e mi strinse ripetutamente la mano. Sono padre e nonno anch’io, mi disse, e so cosa vuol dire.

Berlusconi mi promise che toglieva la censura e mandava in onda nelle sue reti mediaset il film che gli avevo consegnato, dove tra l’altro, c’era una scena nella parte finale dedicata a lui e alla sua lettera. Cosa che poi non avvenne.

Qualche giorno dopo ho saputo che quando andò via dall’hotel Berlusconi si soffermò per pochi minuti sull’altarino di mio figlio che si trova sulla stessa via, salutandolo e facendosi il segno della croce. Lo ringrazio tantissimo per questo grande gesto di umanità e di vicinanza.

Invito i figli di Silvio Berlusconi ad esaudire il mio, ed anche suo desiderio di mandare in onda il film solo così potete far felice non solo Salvatore e mia mamma, ma anche tutti gli angeli in paradiso e tutte quelle persone che soffrono su questa terra. Riposa in pace Silvio! Condoglianze alla famiglia.