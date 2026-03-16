 Siracusa, assolto per prescrizione il deputato Carta (Mpa)
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Siracusa, assolto per prescrizione il deputato Carta (Mpa)

Nel 2019 era stata eseguita l'operazione Muddica
il processo
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SIRACUSA – Il Tribunale di Siracusa ha assolto per prescrizione il deputato regionale del Mpa-Grande Sicilia e sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, che nel 2019 era stato arrestato insieme ad altre otto persone nell’ambito dell’inchiesta “Muddica”.

Siracusa, assolto il deputato Carta

Secondo la Procura di Siracusa diversi appalti banditi dall’amministrazione comunale di Melilli sarebbero stati pilotati in favore di imprenditori amici. Carta, difeso dall’avvoccato Francesco Favi, era accusato di falso e induzione indebita. Estinzione del reato per due episodi di abuso.

Gli altri indagati, amministratori e funzionari, erano già usciti dal procedimento con sentenza di assoluzione per prescrizione.
Tra questi il dirigente in aspettativa e attuale sindaco di Francofonte Daniele Lentini.

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