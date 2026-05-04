Siracusa, scontri tra giovani: sono tre i feriti, uno di loro è in rianimazione

Indagini in corso

SIRACUSA – Una rissa è scoppiata sabato scorso in piazza Santa Lucia, a Siracusa, dove si sarebbero affrontati due gruppi di giovani di origine tunisina. Il bilancio è di tre feriti.

Il più grave è un giovane trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I con una profonda ferita al torace: sottoposto a intervento chirurgico, si trova ora ricoverato in Rianimazione. Un altro ragazzo si è presentato in ospedale con costole fratturate e una lesione polmonare causata dai traumi. Ferite lievi, invece, per un terzo giovane.

Momenti di paura tra i residenti presenti in piazza, che hanno temuto di essere coinvolti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo quanto accaduto.