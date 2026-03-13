Sit-in precari Arpa, il 23 marzo si apre il tavolo di confronto in assessorato

Arrivata la convocazione dell’assessorato al Territorio e ambiente per affrontare la vertenza

PALERMO – Arriva la convocazione ufficiale dell’assessorato al Territorio e ambiente per affrontare la vertenza dei precari dell’Arpa.

Al termine del sit-in di protesta del sindacato Fials, l’assessorato ha assunto l’impegno all’apertura di un tavolo di confronto con prima convocazione il prossimo 23 marzo.

La protesta di oggi è scattata a causa dell’assenza in commissione Ambiente dell’Ars dei direttore generale dell’Arpa e dell’assessore al Territorio, convocata proprio per discutere dell’iter di stabilizzazione dei 95 precari.

Oggi, anche grazie alla mediazione della Digos, l’assessorato ha preso l’impegno di convocare un tavolo per affrontare nel merito la questione.

La Fials, per voce del commissario di Palermo, Giuseppe Forte e del segretario aziendale, Antonio Notario, ha comunicato che “continuerà a battersi per la positiva risoluzione della vicenda, chiedendo, già nel corso del primo tavolo di confronto, la sottoscrizione di un accordo tra le parti che preveda la stabilizzazione di tutti i lavoratori coinvolti, in applicazione della cosiddetta legge Varchi, la sospensione dei bandi di concorso per il reclutamento di personale dall’esterno e lo stanziamento di 5 milioni di euro da destinare all’assunzione a tempo a indeterminato di tutti i 95 lavoratori precari dell’Arpa Sicilia”.