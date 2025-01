Sociale, a Palermo la nuova sede de “Il sorriso del Beato Giuseppe Puglisi”

I locali della cooperativa in via Paolo Orsi

PALERMO – E’ stata inaugurata questa mattina a Palermo, in via Paolo Orsi 6, la nuova sede della cooperativa sociale “Il sorriso del Beato Giuseppe Puglisi”. Una realtà nata nel luglio del 2021 grazie a professionisti in vari campi per il sostegno alle persone fragili, dai bambini agli anziani, facendo rete con istituzioni e famiglie sull’esempio del sacerdote ucciso dalla mafia.

Numerosi i servizi offerti che vanno dalla consulenza sociale, accompagnando chi rischia di essere emarginato, a quella legale, sia civile che penale, arrivando all’assistenza domiciliare per anziani e disabili con turoraggio familiare che significa assistenza diurna e notturna, igiene, cura della casa e aiuto nell’assunzione dei farmaci.

E ancora sostegno psicologico e psicoterapeutico per minori, coppie, famiglie e singoli, ripetizioni scolastiche e doposcuola, interventi educativi domiciliari per disabili, terapia posturale, attività per bambini e anziani ma anche servizio di selezione badanti e la casa di accoglienza “Al Bayt” per donne vittime di violenza.