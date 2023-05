“Sono una femminista vecchio stile…” VIDEO

Marisa Fumagalli, storica firma del Corriere della sera, a Catania per parlare di giornalismo e impegno al femminile.

1' DI LETTURA

CATANIA – “Sono una femminista vecchio stile…” In che senso? Marisa Fumagalli, storica firma del Corriere della sera, ce lo ha spiegato appena prima d’intervenire al dibattito dal titolo “Una vita per il giornalismo”. Un incontro promosso da Antonella Di Maggio, presidente della sezione catanese dell’A.m.m.i – Donne per la Salute. I relatori: Andrea Giuseppe Cerra (Università di Catania) e Fernanda Roggero (Il Sole 24 Ore).