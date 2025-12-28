 Sospetta intossicazione alimentare, muore una ragazzina di 15 anne
Sospetta intossicazione alimentare, morta una ragazzina di 15 anni

La giovane aveva mangiato pesce durante le feste
CAMPOBASSO
CAMPOBASSO – Una ragazzina di 15 anni è morta la notte scorsa all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove era stata ricoverata a causa di un malore persistente da alcune ore.

Si sospetta una intossicazione alimentare legata a del pesce consumato durante le feste, ma non sono escluse al momento altre ipotesi e sono in corso accertamenti sanitari per stabilire le cause della tragedia.

La studentessa viveva a Pietracatella, in provincia di Campobasso, e frequentava il liceo Classico nel capoluogo molisano.

