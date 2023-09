Soumahoro a Patti e Oliveri dopo gli incendi: “Cittadini abbandonati”

“Porterò le loro voci in Parlamento e presenterò varie interrogazioni“

1' DI LETTURA

“È una visita per esprimere vicinanza e solidarietà alle popolazioni che sono state colpite dagli incendi che hanno devastato i territori”. A dichiararlo è Aboubakar Soumahoro, deputato ed attivista durante la sua visita oggi nei territori del comune di Patti e Oliveri.

“Ho ascoltato con commozione le parole del sindaco di Patti, dei responsabili del corpo forestale, della protezione civile e dei volontari che sono in prima fila nell’affrontare una situazione che è ormai ciclica e che abbisogna di risposte strutturali. Ci sono popolazioni ed esercenti che hanno subìto perdite umane, materiali e animali”, continua il parlamentare.

“Ho promesso agli amministratori e alle popolazioni di queste aree che porterò le loro voci in Parlamento perché nessun territorio del nostro Paese deve essere invisibile. Per questo, presenterò varie interrogazioni per rappresentare le preoccupazioni e le richieste che ho raccolto durante questa visita che non sarà l’ultima, perché ho rilevato carenze strutturali sul piano di risorse umane, economiche e strategiche per dare risposte concrete a questo territorio che esprime ricchezze naturali e paesaggistiche. Serve una politica della prevenzione anche in vista della stagione delle piogge“, ha concluso il parlamentare.