Lo scorso agosto un episodio analogo tra le stesse persone

SIRACUSA – Sparatoria nella notte tra sabato e domenica a Francofonte, centro del Siracusano, dove un ventenne è stato colpito da alcuni proiettili sparati da un coetaneo, per una faida familiare, e si trova ricoverato in ospedale, non in pericolo di vita.

La sparatoria a Francofonte

I due sarebbero gli stessi che lo scorso agosto avevano dato vita a una sparatoria nella zona della movida, tra la gente. La vittima anche allora era stato il ventenne, colpito solo di striscio. Indagano i carabinieri.

