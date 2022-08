Speranza: “Il covid ci ha insegnato che dobbiamo investire sulla sanità”

Le dichiarazioni del ministro della Salute

1' DI LETTURA

“Il Covid ci ha insegnato tanto, e la lezione più grande che ci ha dato è che bisogna investire di più sul nostro Servizio sanitario nazionale, la cosa più preziosa che abbiamo. Dobbiamo metterci più risorse. Tante in più sono arrivate in questi ultimi anni: 20 miliardi dal Pnrr, per la prima volta un Pon salute di 625 milioni e 10 miliardi in più sul Fondo sanitario nazioanle in 3 anni. Eppure penso si possa fare molto di più. Dobbiamo insistere. Questa è la lezione del Covid: investire di più sul nostro servizio sanitario nazionale, che è la pietra più preziosa che abbiamo”. Lo dice il ministro della Sanità Roberto Speranza a margine del Meeting di Cl.

“Per me – ribadisce – le due priorità assolute sono e saranno sempre la priorità del diritto alla salute rispetto agli altri interessi in campo e la centralità dell’evidenza scientifica. Voglio lavorare perché queste due priorità continuino ad essere il cuore delle politiche che si mettono in campo sulla salute nel nostro Paese”.

“Siamo molto più forti – spiega il ministro -, ma essere oltre il Covid non vuol dire che il Covid sia evaporato: testardamente e controvento visto che siamo in campagna elettorale continuo a dire: cautela, coerenza e piedi per terra: la battaglia non è ancora vinta”.