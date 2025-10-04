 Spezia-Palermo: gli highlights del match - VIDEO
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Spezia-Palermo: gli highlights del match – VIDEO

La clip con i gol della gara
CALCIO - SERIE B
di
1 min di lettura

Il Palermo gioca bene, lotta e sa anche soffrire: allo stadio “Alberto Picco” la squadra guidata da Pippo Inzaghi vince 2-1 contro lo Spezia. Una vittoria fondamentale per la compagine rosanero che arriva così alla seconda sosta per le gare delle nazionali senza mai perdere (4 vittorie e 3 pareggi). Su un campo difficile e sotto una pioggia battente, i siciliani gestiscono al meglio la gara portando a casa i tre punti. In alto gli highlights dell’incontro.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI