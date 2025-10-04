Spezia-Palermo: gli highlights del match – VIDEO

La clip con i gol della gara

Il Palermo gioca bene, lotta e sa anche soffrire: allo stadio “Alberto Picco” la squadra guidata da Pippo Inzaghi vince 2-1 contro lo Spezia. Una vittoria fondamentale per la compagine rosanero che arriva così alla seconda sosta per le gare delle nazionali senza mai perdere (4 vittorie e 3 pareggi). Su un campo difficile e sotto una pioggia battente, i siciliani gestiscono al meglio la gara portando a casa i tre punti. In alto gli highlights dell’incontro.