C'è chi già invoca il suo riorno

Siccome con Spezia-Palermo, per prestazione e risultato, siamo ben oltre il patatrac raccontato, nelle precedenti puntate, tanto vale abbandonare la triste realtà e mettersi a giocare con la fantasia. E se Eugenio Corini fosse ancora l’allenatore rosanero? Come reagirebbero i tifosi, l’ambiente e la città?

Verosimilmente, dopo le ultime e penosissime esibizioni, un Corini in panchina sarebbe, con più foga, bersaglio di feroci contestazioni simboliche (vale appena il caso di ricordarlo: ogni cosa va fatta con civiltà e misura). Alcuni palermitani, per protesta, rinuncerebbero a posteggiare la macchina in seconda fila per un’intera settimana. Altri eviterebbero addirittura di buttare la munnizza fuori orario.

C’è chi si asterrebbe dal consumare arancine abburro, dopo la quarta. Chi smetterebbe di impennare con il motorino in mezzo al ciaffico. C’è chi… E via così. Ma Corini non è più il condottiero, dunque non è accaduto. Perché l’allenatore, adesso, si chiama Michele Mignani, dotato del credito abbondante proprio dei nuovi arrivati.

Tuttavia, la verità è innegabile: pure Mignani, fin qui, ha fallito, in modo fragoroso. E lo scriviamo con sommo dispiacere, sperando che possa, prima o poi, raddrizzare le sorti di una navicella rosanero alla deriva. Intanto, qualcuno si già è pentito di avere crocifisso ogni giorno Eugenio Corini che, come allenatore, avrà commesso molti errori, ma si è sempre espresso da persona perbene, con l’affetto di un capitano.

Il pentimento è visibile sui social, dove diversi focosissimi detrattori del predecessore ora auspicano il suo ritorno ai danni del subentrante. E non manca chi, con invariato malanimo, rimprovera a Corini anche gli insuccessi di Mignani. Davvero, ci vuole fantasia.

Sono le variabili un po’ matte della passione e non fanno bene a nessuno. C’è soltanto un atteggiamento plausibile per i veri tifosi, nonostante la cocente delusione: abbandonare le dietrologie e stringersi ancora di più intorno alla squadra e al suo tecnico attuale. Resta però quella domanda senza risposta: cosa succederebbe se…