Precari Covid, una circolare riaccende il sogno stabilizzazione

La direttiva inviata ai manager delle Asp e degli ospedali

1' DI LETTURA

PALERMO – Nuove speranze per i circa cinquemila precari Covid della Sicilia rimasti fuori dal percorso di stabilizzazione. Una direttiva dell’assessorato regionale alla Salute, indirizzata ai manager delle Asp e degli ospedali dell’Isola, riapre alla possibilità di un futuro nella pubblica amministrazione per diverse categorie di lavoratori che avevano prestato la loro opera nel corso dell’emergenza Covid.

La direttiva che dà una chance ai precari Covid

A beneficiare di questa possibilità, secondo quanto rivela il ‘Giornale di Sicilia’, saranno i circa 1.700 assunti con il cosiddetto ‘clickday’ e le altre figure (tecnici informatici, amministrativi ma anche medici) reclutate con le diverse procedure di emergenza. Per loro non ci sarà più l’esclusione automatica dai percorsi di stabilizzazione, così come era stato stabilito nel corso dell’inverno. La direttiva della Regione, firmata dall’assessore Giovanna Volo e dal dirigente della Pianificazione strategica Salvatore Iacolino, indica ai manager di non escludere aprioristicamente questa platea di lavoratori dai percorsi di stabilizzazione. Nessuna garanzia di assunzione, almeno finora, ma il documento rappresenta comunque una piccola scialuppa di salvataggio per tanti che speravano in un futuro nella pubblica amministrazione una volta chiusa la parentesi della pandemia.

I lavoratori degli hub anti-Covid

Per i precari che hanno lavorato negli hub anti-Covid di Palermo, Messina e Catania, inoltre, una chance in più: potranno essere chiamati a prestare servizio negli ospedali della provincia di riferimento restando così nel percorso di stabilizzazione. Le chance, però, per questi come per le altre categorie di lavoratori, saranno dettate dalle piante organiche e dall’obbligo di legge di riservare almeno il 50% dei posti ai concorsi.