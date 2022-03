Stadio Barbera, Ance Palermo: inserire nel Pnrr

La proposta del presidente Miconi

PALERMO – “E’ una descrizione dolorosa per quanto, ne siamo convinti, fedele alla realtà dei fatti”. Dopo le critiche allo stadio Barbera, descritto come preistorico, fatiscente, insicuro, con servizi inadeguati e una sala stampa paragonata ad una sala giochi di Bogotà, arriva il commento del presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi.

Miconi accompagna però la sua dichiarazione a una proposta: “L’impianto di viale del Fante meriterebbe ben altra gloria, in rispetto alla storia della squadra di casa, in rispetto al nome che porta e in rispetto, soprattutto, a tutti i cittadini che lo frequentano. Per questo – conclude Miconi – chiediamo che si possa almeno considerare di inserirlo tra i progetti del Pnrr per una ristrutturazione ed un adeguamento alle norme di tutti i suoi spazi. Riteniamo, inoltre, che sarebbe importante finalmente, aprire ai privati la possibilità di un project financing su un nuovo stadio, anziché andare a rattoppare i buchi con questa gestione fallimentare”.

